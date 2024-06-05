Supreme Camp Cap 17AWサクレッドハートキャップ 総柄

●Brand：Supremeシュプリーム●商品名：Supreme17AWSacredHeartsCampCap※フォロワー様に限り、表示価格より5%引きとさせて頂きます。ご希望の方はお気軽にコメントください。●【希少美品】原産国：アメリカ製●カラー:ホワイト●定価：¥8,800円（税込）●状態：A級：（未使用、長期間放置していた為、少し黄ばんでいます）当然美品ですが、展示や保管に伴う軽いキズ等はご容赦くださいランク表【N】新品、未使用で未開封の商品【S】未使用、新品同様で試着程度の超美品【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品【AB】使用感の少ない良品【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品※当店独自の程度表ですので、大体の目安としてお考えください。また、中古品のため細かな状態等、必ず画像でご確認お願いします。●確実正規品となります。鑑定に出してもらっても構いません。付属品：無し管理番号：9880-6000-8182下記の各種ブランド商品を取り扱っております・WINDANDSEA・TIGHTBOOTH・HYSTERICGLAMOUR・GODSELECTIONXXX・GOLFWANG・FTC・NEIGHBORHOOD・BBCICECREAM・BILLIONAREBOYSCLUB



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