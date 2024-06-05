ナイトメア　jap工房 シルバーリング　指輪　19号

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jap工房ナイトメアシルバーリングです。過去にオークションで購入したもので、指輪のみ、オマケで巾着セット、サイズ直径2cm19号小傷ありますが付けるのに問題ありません。出品前に磨きました。jap工房ナイトメア、23sssupremeコラボと人気のアイテムだと思います。お好きな方に。ユーズド品です。写真を確認して貰いご検討よろしくお願いします(^∧^)値下げ不可です。