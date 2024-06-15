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SJX ダイヤモンド クロス ネックレス K18 YG 18K チャーム
商品番号 C76794091140
商品名

SJX ダイヤモンド クロス ネックレス K18 YG 18K チャーム
ブランド名 スタージュエリー
特別価格 税込 35,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大黒屋購入鑑定済み画像の通りそれぞれ刻印有確実正規品合計定価274500円程度sjxのK18ダイヤモンドクロスゆきざきのK18シックスチェーン50cmフリーアジャスター(1番細いもので6万)セットになります金素材特有の小傷はありますが目立つダメージありません現物のみ保証追跡の有ゆうパック最小60サイズ送料のみ着払いアイファニー、クロムハーツ、チャーマー、シンパシーオブソウル、ノンブル等相性いいかと思います
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