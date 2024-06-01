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韓国 ノースフェイス リバーシブル ジャケット 黒 L
商品番号 B23275680103
商品名

韓国 ノースフェイス リバーシブル ジャケット 黒 L
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 12,469 円
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商品詳細

THENORTHFACEHEATLINERVSBOMBERノースフェイスボンバージャケットMA-1ホワイトレーベルリバーシブルに着用可能なユニセックスのアウターです。撥水加工された素材と保温力に優れた糸タイプのダウンを使用しています。表面はスナップオープン型ポケット、キルティング面はファスナーで開け閉めできるポケットがある着用しやすいアイテムです。☆お馴染みのロゴがポイント☆リバーシブルなので両面着用可能☆日本未発売のユニセックス商品【製品仕様】color：BLACKsize：L（100）着丈：70胸囲：123裾回り:102袖丈：89袖周り:20素材：表地：ナイロン55％　綿41％　ポリウレタン4％裏地：ナイロン100％詰め物：ポリエステル100％新品未使用タグ付き2023年10月韓国ノースフェイス正規店で購入コンパクトに畳んで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle612766.html
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