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【未使用】ポロ ラルフローレン 財布　二つ折り　405526234016
商品番号 A92237013423
商品名

【未使用】ポロ ラルフローレン 財布　二つ折り　405526234016
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンの二つ折り財布です。小銭を入れるところはありません。使用する機会がなく、自宅保管しておりました。状態は写真にて、確認いただければと思います。ブランド名：POLORALPHLAURENサイズ：横幅約11cm、縦幅約9cm、マチ約1.5cm型番：405526234016素材：牛革色：ネイビー紺付属品：保存箱、タグ自宅保管であることをご理解いただける方、よろしくお願いします。
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POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン 財布 405526234016 牛革 ポニー型押し 小銭入れなし 札入れ 二つ折り シボ革 シュリンクレザー

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