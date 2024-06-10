本革 コインケース クレイジーホースレザー BK 黒Lジップ YKK 高級 人気

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【発送方法】✅ヤマト運輸(ネコポス)------------------------※写真掲載のクレジットカードは付属しませんので、ご了承ください。【セールスポイント】☑️レザー本体にロゴや装飾がないシンプルなデザインが魅力です。☑️コンパクトなサイズながら、充実した収納力を備えています。☑️世界最高品質の天然皮革であるフルグレインのカウハイドを使用しています。☑️持ち手が長く引きやすい安定したYKKジップが付いています。☑️ジップの色は高級感のあるアンティークゴールドです。※天然皮革のため、革に傷やスレなどのあたりが見られる場合がございますので、ご了承ください。【アイテム】コインケース【カラー】マットブラック【寸法】縦9㎝×横12㎝×マチ2㎝【素材】クレイジーホースレザー(本革)【レザーの特徴】☑️牛革に天然ワックスのコーティングを施し、バフ掛けを行うことで、滑らかな仕上がりと高級感を実現しています。【よく頂くご質問】Q.バフ掛けとは？A.バフ掛けは、革の表面をサンドペーパーで毛羽立たせる加工方法です。擦り傷や凹凸が革の色調を変化させ、使用していくうちに肌から出る油分が、レザーに美しい光沢を与えてくれます。経年変化とともに革が馴染んできてサラッとした感触になります。Q.クレイジーホースレザーとは？A.クレイジーホースレザーは、世界最高品質の天然皮革であるフルグレインのカウハイド（牛革）から作られています。耐久性に優れ、美しさも兼ね備えた最高級の革です。Q.経年変化について教えてください。A.使い込むことで色艶が増し、経年変化により自分だけの味が出てきます。初めは少し固い感触を感じるかもしれませんが、使用するうちに革が柔らかく手に馴染んでいく特徴があります。このコインケースは、シンプルなデザインと高品質のクレイジーホースレザーを使用し、コンパクトながら実用的な収納力を提供します。経年変化によりより一層魅力が引き立つアイテムです。ご購入いただきましたら、素晴らしい使い心地をご体験いただけます。#クレイジーホースレザー#レザーコインケース#コインケース#本革#本革財布#牛革財布#牛革コインケース#収納力#コンパクトサイズ#高級感#マットブラック