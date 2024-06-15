PRADA Re Nylonのバケットハット21aw

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品番:2HC137_2DMI_F0002付属品は写真に写っている物が全てです。購入して数回着用した程度なので状態は綺麗だと思いますが一度人の手に渡った中古品なので理解された方のみ購入お願いします。値下げの方は考えておりません。あくまで自宅保管品となりますので神経質な方はご遠慮ください。ご購入後のキャンセルはお断りしておりますので、ご不明な点がございましたら事前にご質問をお願いします。