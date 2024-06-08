美品 KRKC\u0026CO 喜平 ネックレス ブレスレット 2点セット ゴールド

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商品詳細
KRKC\u0026COメンズ男性キヘイ喜平ネックレス長さ約55cm幅約7mmブレスレット長さ約18cm幅約7mm綺麗な状態ですが神経質な方はご遠慮ください。※トラブル防止の為、細かな状態は必ず画像でご確認ください。即購入大歓迎です。お値下げ交渉はご遠慮いただけますと幸いです。附属品は画像のものが全てです。マイアミキューバンリンクチェーンB系ファッションストリート系
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