ザスーツカンパニー REDAスーツ セットアップ グレンチェック 美品 Y7

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ご覧いただきありがとうございます♪【アイテム】THESUITCOMPANYザスーツカンパニーREDAスーツノータック メンズ裾ダブル2つボタングレンチェック結婚式 二次会 パーティー 成人式 卒業式ビジネス ドレスコード お洒落 オシャレ【特徴】人気高級生地REDAのセットアップスーツになります。柄は即完売したグレンチェックになります。細身のスーツにグレンチェックがとてもオシャレです。ズボンはノータックで、今流行りの裾がダブル仕様になります。【カラー】グレー【サイズ】180㎝XL相当Y7【デザイン】チェック【素材】表地ウール100%裏地レーヨンポリエステルキュプラ【参考価格】80,000円19999円〜【状態】目立つ傷や汚れ無く、極美品です♪まだまだご着用いただけます。【寸法】(cm)ジャケット肩幅:44袖丈:63身幅:50着丈:76パンツウエスト:80股上:25股下:74全長:99(折り返し4)渡り幅:27裾幅:18.5※平置き実寸。多少の誤差はご了承ください。※畳んで発送いたします。写真だけでは伝えきれない魅力があります。是非手にとって頂きたい、おすすめの１着です。サイズが合う方はぜひご検討ください。◆ブランド#ザスーツカンパニー#THESUITCOMPANY◆カテゴリー#REDA#スーツ#ノータック#メンズ#背抜き#2つボタン#スリーピース#3ピース#セットアップ#グレー#グレンチェック#XL季節感···春、夏、秋、冬カラー···グレー