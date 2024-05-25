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ゴローズ goro's 八本彫りタタキズレ 金メタル付き太角チェーン イーグル
商品番号 S78986365696
商品名

ゴローズ goro's 八本彫りタタキズレ 金メタル付き太角チェーン イーグル
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 12,915 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···グレー90年代から長年に渡り収集してきたアイテムになります。原宿ゴローズ店で購入しました。間違いなく正規品です。古い物も御座いますので、着用による酸化は多少ありますが目立った傷等無く状態良いです。多忙で返信ままならないので相場よりお安く出してます。コメント無し購入OKです。真贋に関する面倒な質問等に貴重な時間を割きたくないので誠に申し訳御座いませんがスルー致します。その他質問は可能な限り返信します。
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