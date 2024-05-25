材質···シルバーカラー···グレー90年代から長年に渡り収集してきたアイテムになります。原宿ゴローズ店で購入しました。間違いなく正規品です。古い物も御座いますので、着用による酸化は多少ありますが目立った傷等無く状態良いです。多忙で返信ままならないので相場よりお安く出してます。コメント無し購入OKです。真贋に関する面倒な質問等に貴重な時間を割きたくないので誠に申し訳御座いませんがスルー致します。その他質問は可能な限り返信します。



SALE／37%OFF】 ゴローズ goro's 八本彫りタタキズレ 金メタル付き太角 ...



ゴローズ goro´s 八本彫りタタキズレ 金メタル付き太角チェーン イーグル-



ゴローズ goro´s 八本彫りタタキズレ 金メタル付き太角チェーン イーグル-



ゴローズ goro´s 八本彫りタタキズレ 金メタル付き太角チェーン イーグル-



2023年最新】ゴローズ 太角の人気アイテム - メルカリ



ゴローズgoro´s太角チェーン-



goro's - ゴローズ goro's [中古] メタル付きホイール太丸チェーン ...



ゴローズgoro´s太角チェーン-



ゴローズ goro´s 八本彫りタタキズレ 金メタル付き太角チェーン イーグル-



太角チェーン】 goro's ゴローズ k18 上銀金縄ターコイズ特大フェザー ...



ゴローズgoro´s太角チェーン-



goro's - タタキ 金メタル ネックレス イーグルフックホイール ...



2023年最新】ゴローズ 太角の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】goro's タタキの人気アイテム - メルカリ



ゴローズ goro´s 八本彫りタタキズレ 金メタル付き太角チェーン イーグル-