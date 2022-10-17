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SAUCONY サッカニー ENDORPHIN SPEED 27cm
商品番号 L99217338943
商品名

SAUCONY サッカニー ENDORPHIN SPEED 27cm
ブランド名 サッカニー
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーン...ランニング/トレーニングメインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)サッカニーにエンドルフィンスピードです。海外モデルなので写真のタグを確認してください。中古品であるという事のご理解をお願いいたします。細かい汚れの見落としはご容赦ください。箱は付属しません。発送の際は不透明なビニール袋に入れて簡易包装で発送させて頂きます。予めご了承ください。写真をよく見て状態を確認してからご購入ください。ヴェイパーフライ　ネクスト%サッカニー　エンドルフィンプロヴェイパーフライ4%フライニットナイキランニングナイキズームXヴェイパーフライネクスト%ナイキランニングディビジョンズームフライズームフライspズームフライフライニットフルマラソンアルファフライホカオネオネアシックス　メタスピード　スカイアディダス　アディオスプロ
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