【Patagonia】パタゴニア　R4　ジャケット　M　グレー　ポーラテック

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Patagonia／パタゴニアR4 ジャケット 36102F0◇カラー／灰色 グレー◇サイズ／M サイズ実寸（cm） ＊多少の誤差はご容赦ください・着丈／69.5（背面中心上下） ・身幅／61 （脇下左右）・肩幅／53 （肩左右）・袖丈／70.5(肩の付け根から袖先)◇素材／ポリエステル◇使用感／used POLARTEC ポーラテック レア 人気フリースジャケット ロゴ刺繍 ジップアップ↓こちらにもオススメ商品を出品中です(\u003e◡\u003c)↓ ☆#オーブルアパレル ☆小さく折りたたんで発送いたします。配送の際の折り畳みのしわ等は、ご了承下さい。小物等が写真に映っている場合は付属しません。D1266952