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ティファニー　ナローリング　17号　シルバー925
商品番号 N34586359034
商品名

ティファニー　ナローリング　17号　シルバー925
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティファニー創業の年が刻印された、ティファニー1837™定価　¥40700•17号•スターリングシルバー•ナロー•幅4mm〜商品の状態〜　以前ネットでusedで購入したものですが、サイズが合わなかった為出品いたします。　目立った傷や汚れはありませんが、着用アクセサリーなので、小さな傷はあります、購入の際はご配慮ください。普段使いする分には問題ないかと思われます。　※箱、付属品等はなくリングのみの出品となります。
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