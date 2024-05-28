ティファニー　ナローリング　17号　シルバー925

ティファニー創業の年が刻印された、ティファニー1837™定価 ¥40700•17号•スターリングシルバー•ナロー•幅4mm〜商品の状態〜 以前ネットでusedで購入したものですが、サイズが合わなかった為出品いたします。 目立った傷や汚れはありませんが、着用アクセサリーなので、小さな傷はあります、購入の際はご配慮ください。普段使いする分には問題ないかと思われます。 ※箱、付属品等はなくリングのみの出品となります。



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