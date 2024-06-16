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シルバー925 メンズリング
商品番号 L66257666440
商品名

シルバー925 メンズリング
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー925装飾···ブラックストーンサイズ···素人採寸ですが22号だと思いますシンプルながらしっかり重量感のあるオシャレリングです♡購入後数回しかつけておらず綺麗な方だと思いますが自宅保管の中古品の為神経質な方は御遠慮ください！#シルバーリング#メンズリング#シルバー#silver925#メンズアクセサリー#リング#指輪
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