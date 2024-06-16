ホルスの目　ハンドメイド　シルバーリング

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商品詳細
ホルスの目は癒し修復再生の象徴として知られエジプト神話の太陽神であるラーの右目の象徴とも言われ全てを見通す知恵の目とも言われ魔除けと守護神のシンボルとされている。ガーネットオリジナルデザインシルバー リング 17号シルバーSilver925製のリングです。海外デザイナーによるハンドメイドの一品ものです。 シルバーの特性上変色が見られる場合がありますが専用の磨き布で拭くとピカピカになります。細かいスレ等がある場合がございます。プロフ必読でお願いします。
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