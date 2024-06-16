ブルーキャリコレイク　ターコイズ　シルバー　ネックレス　#インディアンジュエリー

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材質···シルバーカラー···シルバーインディアンジュエリー好きにおすすめ！商品＝ターコイズシルバーネックレス素材＝silver950石＝アメリカネバダ州ブルーキャリコレイクターコイズ4.5ctサイズ＝トップ（バチカン含む)約3.7㎝オマケでコードネックレスをお付けします。ヒモ約45㎝＋アジャスター約5㎝※多少の誤差はご了承ください。状態＝新品未使用ですがハンドメイドによるスレキズあります。送料＝無料ハンドメイド品のため、神経質な方の購入はお控え下さい。♯ネイティブアメリカンヴィンテージナバホホピズニお守り魔除け民族雑貨ラリースミスノースワークスサンシャインリーブスゲーリーリーブスエディソンサンディスミスレイアダカイブルースモーガンアーノルドグッドラックジェネバラモーンラッキージョンロンハーマンナバホ族SterlingスターリングnavajoLFC925トルコ石ペンダントターコイズネックレス