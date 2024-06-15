ヴェルサーチ リング ゴールド太め VERSACE

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VERSACEヴェルサーチリング正規品です。商品ページの閲覧ありがとうございます☆全文読んで、ご納得のうえ購入お願い致します。スムーズにお取引が出来るよう、心がけています。ゴールドの太めのリングです。¥26,000で購入しました。★購入後1度だけつけましたが、サイズが合わなかったので出品します★状態を画像でご確認の上、ご了承頂ける方のご購入をお待ちしておりますm()m■商品名ヴェルサーチ指輪リングメンズゴールドビジューブランド太め人気VERSACEグレカ1008763■サイズ19号■状態ほぼ新品★購入後1度だけつけました。★■素材メタル■仕様・立体的なグレカ柄と華やかなビジューが飾られた印象的なリング・ヴェルサーチェのジュエリー製品は、すべて低アレルギー性素材を使用しています。鉛やニッケルを一切使用していません■付属品VERSACE純正ブランドボックス:あり■返品不可ですよろしくお願いします(˘͈ᵕ˘͈)