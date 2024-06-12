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【極美品！】モンブラン　マイスターシュテュック　コインケース　ロゴ　ブラック
商品番号 W89934421716
商品名

【極美品！】モンブラン　マイスターシュテュック　コインケース　ロゴ　ブラック
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ブランドオークションサイトにて購入した正規品鑑定済みのお品です。【サイズ】縦…7cm横…8.5cm厚み…1cm【素材】レザー【仕様】モンブランマイスターシュテュックコインケース小銭入れ財布小物メンズ【カラー】ブラック【備考】ペット飼育ナシ喫煙者ナシ中古品にご理解のある方にご購入いただけると幸いです。他サイトでも同時出品しています。その為、ご購入後キャンセルになる可能性がございます。
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