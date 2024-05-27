ブレスレット ブレスレット レディース メンズ 男女兼用 細い 龍紋

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商品詳細
【龍紋なデザイン】高級時計にも使用される高級ステンレスの磁気ネックレスは、マットなブラックの質感が落ち着いた印象。シンプルながら、さりげない華やかさを演出します。内側には、ゲルマニウム、マグネットが埋め込まれ、健康とファッション性をバランスよく兼ね備えております。【ブレスレット】ブレスレット磁気シルバーメンズレディース【素材】チタン磁気ブレスレットチェイン長さ19.7mm 幅：7
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