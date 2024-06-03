goro's ゴローズ SV in 太陽メタル 小

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商品詳細
goro'sSVin太陽メタル 小SVin太陽メタル小(マルカン付き)のみの出品です。15年前に原宿ゴローズにて自身で購入した確実正規品です。普通に愛用していましたので、それなりの使用感はありますが特に目立ったダメージなども無く状態良好だと思います。中古品なので神経質な方はお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/perpetual622946.html
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