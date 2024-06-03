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goro's ゴローズ SV in 太陽メタル 小
商品番号 R73339562073
商品名

goro's ゴローズ SV in 太陽メタル 小
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 15,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

goro'sSVin太陽メタル　小SVin太陽メタル小(マルカン付き)のみの出品です。15年前に原宿ゴローズにて自身で購入した確実正規品です。普通に愛用していましたので、それなりの使用感はありますが特に目立ったダメージなども無く状態良好だと思います。中古品なので神経質な方はお控えください。
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