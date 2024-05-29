別注ユナイテッドアローズブリーフィングIDパスケース

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商品詳細
カラー···ブラック素材···ナイロンユナイテッドアローズ別注IDパスケース一度使っただけで、棚にしまってました。ヨレとか無く状態は良いですが自宅保管ですので過剰に気にされる方はご遠慮ください。
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