D752 超美品 ブルガリ BVLGARI 名刺入れ カードケース

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【ブランド】ブルガリBVLGARI【カラー】ブラック【素材】牛革【付属品】箱【サイズ】W10cm×H7.2cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。【商品状態】あまり使用した形跡がありません、新品同様な美品です。★直営店や大手質店で購入、確実正規品になります。