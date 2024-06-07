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コンバース　オールスター　ハイ　黒　白
商品番号 C23583842185
商品名

コンバース　オールスター　ハイ　黒　白
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 1,999 円
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商品詳細

コンバースのオールスターハイです。ネットで購入しましたが、サイズが合わなかった為出品します。ConverseAllStarHiBlack#Converse#ConverseAllStarHiBlackメインカラー···ホワイト、ブラックスニーカー型···ハイカット(High)何かあれば質問よろしくお願いします。コンバースconverseオールスターハイカットハイスニーカー型···ハイカット(High)
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