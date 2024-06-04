プレステ5 CFI-1200A01 新品未開封

ps5通常版ディスク搭載モデル本体新品未開封新品未使用即購入okお値下げ不可昨日購入したものになります。【商品の説明】SONYPS5PlayStation5本体ディスクドライブ搭載モデルPlayStation5(CFI-1200A01)型番:CFI-1200A01【注意事項】配送などによる擦り傷、凹み等配送中のトラブルなどの責任は負いかねますのでご理解下さい。すり替え防止のため、購入後のキャンセル、返品、返金は対応致しかねます。【商品名】PlayStation5(CFI-1200A01)通常版「プレイステーション5」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#プレステ5#デジタル・エディションps51200a01ps5



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