ポケットモンスター赤 ゲームボーイソフト おまけソフト付き

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商品詳細
ゲームボーイ用ソフトポケットモンスター赤です。コレクション整理の為に出品致します。おまけでポケットモンスター金をお付け致します。スーパーゲームボーイにて動作確認済です。内蔵電池は未確認です。箱、説明書には一部イタミ、キズ等ございます。販促チラシ等もありますので珍しいと思います。状態、内容物は画像にてご確認お願い致します。状態など気になる方は購入前にご質問等下さいませ。あくまで素人検品ですので、細かい事を気にされる方、完璧を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。他サイトにも出品中です。#任天堂#ポケモン#ゲームボーイ#ポケットモンスター
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate512248.html
http://narcologia.ru/goods/ordering382279.html
http://narcologia.ru/goods/approximate574420.html
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