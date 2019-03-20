プレステ4 プレイステーション4 PS4 ソフト2本

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商品詳細
PS4コントローラー2つ付きコントローラーは一度買い直した為美品です。PS4について500GB初期化は済ませました。完備品です。playstatinoCameraも付属してます。使用に差し支えないですが、長時間使用すると熱を持ちます。ソフト2本とAmazonで購入した充電器をお付けします。説明文をお読みになり中古品ということでご了承いただけだ後ご購入頂けたらと思います。グランド・セフト・オートドラゴンクエスト「PlayStation®4PlayStation®Camera同梱版ジェット・ブラック500GBCUH-1000AA01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥43980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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