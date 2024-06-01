NCT ペンライト 正規品

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商品詳細
全体コンで一度使用しました。また、外箱に多少傷ありです。気になる方はご遠慮ください東京公演に間に合うよう、明日には発送可能です。付属品は全て付いております。(乾電池×)・動作確認済み・消毒済み即購入okNCTNATIONNCT127NCTDREAMペンラ草鈍器
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