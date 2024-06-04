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茶道具　棗　田中健智　紅葉中棗
商品番号 K84505289484
商品名

茶道具　棗　田中健智　紅葉中棗
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具高さ約7センチ　　径約6.7センチ金沢の乾漆の名手　田中健智の作満月に紅葉を蒔絵した、見応えのある棗です。目立つ傷や汚れ等は無く、状態は良好です。共箱も僅かなヤケが見受けられる程度で綺麗です。
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