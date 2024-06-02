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SEVENTEEN セブチ ミンギュ トレカ
商品番号 J85939032409
商品名

SEVENTEEN セブチ ミンギュ トレカ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※購入意思のないいいね不要です。※ご購入前に必ずプロフィールをご必読お願いします。　購入後のメッセージ必須です。SEVENTEENセブチミンギュyourchoiceHMV特典トレカスリーブ＋厚紙補強＋防水対策・硬質ケースへの変更は＋50円丁寧に扱っていますが海外製のため初期傷等ある場合がございますのでご了承ください。気になる点があればコメントよりご連絡お願いします。即購入可（業者/外国人/悪い評価ある方はNG）↓10日以上経過しているものは譲渡や処分をして　手元にない可能性がありますのでコメントください。
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