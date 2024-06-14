xim matrix (新品) 最低価格

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商品詳細
即購入⭕️値段交渉なし❌【商品名】XIMMATRIXアダブターXboxSeriesX|S・PS5・XboxOne・PS4・PC用キーボードマウス用接続コンバーター新品ですが中身確認の為にテープ剥がしてますアップデートはご自身でやってください。本体ximmatrix1ケーブル1らくらくメルカリ便で送ります。即日発送#ximmatrix#ximapex
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XIM MATRIX アダブター Xbox Series X|S・PS5・Xbox One・PS4・PC用 キーボードマウス用接続コンバーター
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