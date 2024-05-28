

【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）



【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080） 【古書・大正9年】日本赤十字社編纂 看護婦生徒修身訓話全（K_1080）

目次第壹編明治天皇及昭憲皇太后御眷護事蹟 皇室よりの護保護 本社病院御眷護の事 本社總會行啓の事 本社救護事業御眷護の事 篤志看護婦人會御眷護の事 外國赤十字社に對する御同情 崩御と外國の同情昭憲皇太后の御盛德に就て第貳編忠君愛國 明治天皇御製 格言 陛下の一言に容を改む 楠正行の母 津崎村岡 野村望東尼 松尾多勢子 サラー、ベーチュ 國の爲めに我家を焼く 國の爲めに命を捨てやう シュレジーンの一少女 エジス、カヴエル孃 ジュリー女史 マシュレー夫人仁慈 格言 檀林皇后 光明皇后 和氣廣蟲 慈善心の夫婦 阿曾古登 眞の慈悲 佐古權現 爪生岩子 荀臣伯の情誼 マタゴルダの女丈夫 エリザベス、フライ グレース、ダーリング 爾の仇敵を憐愛せよ 敵の看護 ルイザ、トウインニング嬢 サラ、マルチン 一貴女の感化力 バルロー ヴイギヨン 眞の同情 メーリー、リヴアモーア 最良の治療者 不親切の親切 仁愛の價値誠實 明治天皇御製 昭憲皇太后御歌 格言 誠實の語原 誠といふの説 畠山重忠の誠實 太閣の忠實 つな女 たけ女狂主に仕ふ 福女病主を扶く 石田梅權の誠實 永田佐吉の篤行 飯粒と盜兒 斃れて後止む 看護婦の忠誠 ヘレン、ウオルカー リネ 燈臺守の妻 職分の念 電話交換手ドーラー 全身燒爛 メードルの鎚勤勉 明治天皇御製 昭憲皇太后御歌 格言※以降写真へ続く■形態：横13.3×縦19×厚2.7㎝ 布張り厚表紙■頁数：616頁■発行者：博愛發行所■代表者：橋本信次郎■發行所：博愛発行所■発行日：大正9年3月31日発行■定価：弐圓参拾五銭■状態：表紙・背・裏表紙/くすみ・角、フチスレ・シミ・汚れ 三方/汚れ・シミ・くすみ 見返し/中央２㎝ほど切れ・シミ・焼け 中頁/シミ・焼け 裏見返し/所有者名書き込みあり■発送：ヤマトネコポスにて発送 #NEZU看護婦#NEZU古書大正