獣医公衆衛生学 IとⅡ　２冊セット

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商品詳細
「獣医公衆衛生学I・Ⅱ」 ※２冊セット獣医公衆衛生学教育研修協議会定価:各￥4800 ※一冊辺りの定価#獣医公衆衛生学教育研修協議会#本#産業／農業・林業※状態は良いですが、多数ページに蛍光ペンマークあり※Ⅰの数ページに書き込みあり※購入後一日で発送手配します
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