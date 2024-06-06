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nota studio 閃回 studio　カスタムヘッドパーツセット
商品番号 X57549450579
商品名

nota studio 閃回 studio　カスタムヘッドパーツセット
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閃回studioバッキー・バーンズ（ウィンターソルジャー）notastudioスティーブ・ロジャース（キャプテンアメリカ)トニー・スターク（アイアンマン）※中の穴の周りに割れがあったので分かりづらいですが瞬間接着剤を流しています。[写真4]スティーブン・ストレンジ（ドクターストレンジ）※頭と首が一体化しているので可動しません。おまけとしてストレンジのマントをお付けします。ストレンジのヘッドと一緒に購入したものです。首の部分を一部分解しておりますので直して使って頂ければと思います。こちらは商品の性質上、理解ある方のみ購入をお願いします。素人の検品、また中古品ですので状態を気にされる方は購入をお控え下さい。クレーム、返品はご遠慮下さい。値下げ交渉、取り置きは不可でお願いします。即購入OKです。#フィギュアーツ#figuarts#マーベルレジェンド#MAFEX#アベンジャーズ#MCU#フィギュア
http://narcologia.ru/goods/seamless794429.html
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