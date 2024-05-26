Nintendo Switch　ニンテンドースイッチ本体（\u0026コントローラー2台）

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商品詳細
ニンテンドースイッチ中古品です。また、Amazonで購入した¥2800程度のコントローラーを2台つけています！Switch本体は、綺麗に拭いて送りますが指紋跡、液晶傷等、気になる神経質な方は御購入をお控え下さい。商品状態は画像よりご確認ください。お届けする商品は以下となります。・NintendoSwitch本体（画面は非常に綺麗です。背面は、写真9・10のような若干の傷・スレがございます。）・ドック・ジョイコン左右（微細なスレなどありますが比較的きれいな状態です。）・ジョイコングリップ・ジョイコンストラップ2本・HDMIケーブル・充電器・セーフティーガイド・Amazonで別途購入したコントローラー2台\u0026充電ケーブル2本となります。動作確認済(ジャンク品ではありません)本体は、初期化しています。本体シリアルナンバー 「XKJ70062434648」NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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