ドリフターズ DVDBOX 3セット 合計9枚

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昔中古で買って自宅で長期間保管しておりました。動作確認済みです。古いものですので、お気になさらない方、宜しくお願い致します。お値下げはごめんなさい。ゆうパックで発送予定です。最寄りの郵便局が平日のみですので、余裕を持って発送まで4〜7日としております。「ドリフ大爆笑～30周年記念★傑作大全集～DVD-BOX〈3枚組〉」ザ・ドリフターズ/いかりや長介定価:￥9800「ザ・ドリフターズ結成40周年記念盤8時だョ!全員集合DVD-BOX〈3枚組〉」ザ・ドリフターズ定価:￥9800「TBSテレビ放送50周年記念盤8時だョ!全員集合2005DVD-BOX〈3枚組〉」ザ・ドリフターズ/小柳ルミ子/沢田研二/松田聖子/河合奈保子/高田みづえ/早見優/松本伊代/キャンディーズ他定価:￥9800#ザ・ドリフターズ#CD・DVD