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ジャンピンキッド　ファミコンソフト　鬼レア　アスミック
商品番号 J32065685262
商品名

ジャンピンキッド　ファミコンソフト　鬼レア　アスミック
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 23,856 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコンソフト「ジャンピン・キッド　ジャックと豆の木ものがたり」かなりレアなタイトルです。この機会にぜひ。イギリスの童話『ジャックと豆の木』をモチーフにしたライフ制アクションゲーム。貴重な箱、取扱説明書付き。自宅のニューファミコン本体で動作確認済みです。多少箱に傷み、説明書に汚れがございますが箱自体はピシッとしており経年を考慮するとまずまずの状態かと思います。このタイトルでは状態はいいほうだと思います。状態は画像でもご確認・ご判断下さい。とても古い商品ですので細かいところを気になさる方は購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお願いします。※発送の際ハードケースに入れてお送りします。（画像9枚目ご参照）見映えも良くダメージ防止にもなります。さらにプチプチも巻き丁重に梱包します。即購入ＯＫです。安心安全のメルカリ便で発送いたします。他の商品との同時購入でお値引き可能です。定番ものから鬼レア品まで幅広く出品しております。☆☆☆まとめ買いがとってもお得です☆☆☆　　#ファミコンラインナップ＠もふもふ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆お気軽にコメントくださいませ。NintendoファミリーコンピューターFCレトロゲームメルヘンアクションゲームプレミア
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ジャンピンキッド　ファミコンソフト　鬼レア　アスミック
ジャンピンキッド ファミコンソフト 鬼レア アスミック | labiela.com

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