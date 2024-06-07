★な 日本語・英語 併記 / ビジュアル・マーチャンダイジング\u0026 ディスプレイ

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他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#二千二十二一二【VMDとは】1988年に日本ビジュアルマーチャンダイジング協会は、ビジュアルマーチャンダイジングを次のように定義しました。「ビジュアルマーチャンダイジングとは文字どおりマーチャンダイジングの視覚化である。それは企業の独自性を表わし、他企業との差異化をもたらすために、流通の場で商品をはじめすべての視覚的要素を演出し管理する活動である。この活動の基礎になるものがマーチャンダイジングであり、それは企業理念に基づいて決定される。」1）ビジュアルプレゼンテーション（VP：VisualPresentation）企業・ブランド・ショップ・フロアなどのコンセプトやイメージ、シーズンテーマ、重点商品などを視覚的に表現すること。またはそのスペース。注目度を高め、店頭から店内に顧客を誘導する重要な役目をもつ。ショーウィンドウ、メインステージ、フロアのテーマゾーン、売り場のマグネットポイントなどで展開される。2）ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション（PP：PointofSalesPresentation）アイテムプレゼンテーションの中から特定の商品をピックアップし、商品自体のもつ魅力、特徴や着こなし、コーディネートなどを視覚的に表現すること。またはそのスペース。それぞれのコーナーの顔となる商品プレゼンテーションであり、見出しのような役目を担う。テーブル什器の上、棚什器上部、ラックエンド、壁面上部、柱周り上部などで展開される。マーチャンダイジング（商品政策や商品計画）を明確に視覚伝達するために、ビジュアルマーチャンダイジング（VMD）に関する知識とVMD計画に基づき、感性と、商品を見せる技術（MP）を融合・駆使して、商品を効果的に陳列・演出・表現し、お客様に快適な買い物を提供する魅力ある店づくり・り場演出をする仕事です。その代表的な職業としてビジュアルマーチャンダイザーがあります。#アートの本#デザイン#そるてぃ書店#店頭#オレンジの本棚#外国語学習書#マーチャンダイジング