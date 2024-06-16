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スングァン　トレカ　まとめ売り
商品番号 T76174214226
商品名

スングァン　トレカ　まとめ売り
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 4,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素人保管ですので気になる方はご遠慮下さい。新品未使用ですが海外からの輸入品ですので初期スレ等ある可能性があります。（こちらで確認はしていますが見逃している可能性もあります。）⚠️バラ売り可能ですが希望金額とともにコメントお願いします。（5枚〜）バラ売りはメルカリ売り切れ相場での金額換算になります。そのためまとめ売りよりもコスパ悪くなります。ご理解いただけますようお願いします。#SEVENTEEN#DREAM#FML#YMMD#ALWAYSYOURS#LOVE#FOLLOW#ケレン#スングァン
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