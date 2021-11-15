ファミコン用ソフト　シルヴァサーガ　セタ

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商品詳細
ファミリーコンピュータ セタシルヴァサーガミネルバトンサーガが好きで続編シルヴァサーガを購入したものの遊ぶことなく20数年。このままだと死蔵となる為放出します。長期保管のため説明書裏表紙に若干変色がありますが破れはなく、折れ擦れは少ないと思います。中古品のため購入時にはすでに外箱に少し傷や汚れ、販売時のシール残りがありました。暗所保管のため色褪せは少ないと思います。ハガキはプラスチックケースに入れたときの癖があります。おそらく出荷時から癖が付いていたと思われます。カートリッジの端子も綺麗で刺し跡もほとんど見られません。20年以上の長期保管品ですので超絶美品ではないことご了承ください。ミネルバトンサーガもお付けいたします。全力で遊んでくださる方がいましたら是非。
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