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『ボルテス V』ロマンアルバム 昭和 レトロ
商品番号 W25765729415
商品名

『ボルテス V』ロマンアルバム 昭和 レトロ
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ボルテスV」の本です。値下済です。色彩・光沢等が強調されて写ってしまう傾向があるようです。写真④ポスターが残ってくれています(写真⑤は裏面)が写真⑩昭和55年3月30日発行2刷と、古い品物になります。御注意下さい。状態等が気になられましたら御購入をお控え下さい。超電磁マシーンボルテスVプリンスハイネル剛健一丘めぐみスーパーロボット
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