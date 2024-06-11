『ボルテス V』ロマンアルバム 昭和 レトロ

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「ボルテスV」の本です。値下済です。色彩・光沢等が強調されて写ってしまう傾向があるようです。写真④ポスターが残ってくれています(写真⑤は裏面)が写真⑩昭和55年3月30日発行2刷と、古い品物になります。御注意下さい。状態等が気になられましたら御購入をお控え下さい。超電磁マシーンボルテスVプリンスハイネル剛健一丘めぐみスーパーロボット