書籍・貴重本】史伝 西郷四郎 姿三四郎の実像 牧野登 著（K_0451 ...

【書籍・貴重本】史伝西郷四郎 姿三四郎の実像 牧野登 著（K_0451）絶版・売り切れ超貴重本です。本書は謎と伝説につつまれた全生涯を実証的に追跡!!姿三四郎のモデルと云われ、花の講道館柔道の初期に天才の名をほしいままにした西郷四郎は、姿三四郎以上に数奇な運命をたどった。その波瀾万丈に満ちた一生を牧野登が渾身の力でまとめた読者待望の発の本格伝記！〈内容〉巻頭写真・未発表の写真を含む38点序 章 四浪生涯の虚と実第１章 志田四郎第２章 山嵐第３章 転生ー講道館出奔前後第４章 大陸飛翔の夢と現実第５章 東洋日の出新聞社時代第６章 往時茫々終 章 四郎生涯の光と翳余 滴 四郎、近悳実子説の真偽 付 志田家略系図／保科・西郷家 略系図／関係年表 主要参考文献■形態：横13.4×縦19.5×厚3㎝ 厚表紙 ブックカバー 帯■頁数：444頁■著者：牧野登■発行者：村瀬博一■発行所：島津書房■発行日：昭和58年8月20日発行■定価：2,400円■状態：背/焼け ブックカバー/角スレ 天・地・小口/焼け・シミ 見返し/シミ・焼け 中頁/良■発送：ヤマトコンパクトにて発送 時間指定可※◆午前中◆14時〜16時◆16時〜18時◆18時〜20時◆19時〜21時のご希望の時間帯をコメントにてお知らせくださいませ。#NEZU武道#NEZU貴重本



ＯＤ版 史伝 西郷四郎－姿三四郎の実像 / 牧野登 著 - 紀伊國屋書店 ...



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正倉院の文様(後藤四郎 編)日本経済新聞出版 【気質アップ】 15190円 ...