魔法使いの嫁 1st 1期 DVD 全8巻 全巻 レンタル落ち アニメ

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「魔法使いの嫁」1-24話(最終話)全8巻DVD種﨑敦美/竹内良太/長沼範裕#種﨑敦美#竹内良太#長沼範裕#DVDレンタル落ちなので管理用のシールがジャケットやディスクに貼られてます。ディスクに細かな傷はありますが、自宅のDVDプレイヤーでは問題なく再生出来ました。倍速でメニューから最後まで動作確認済みです。発送時はジャケット・ディスクを不織布ケースに入れての発送となります。(写真参照)尚、各ご家庭でご使用されている機種の互換性により、映像の乱れや上手く再生されない場合もあるので予めご了承下さい。完璧に再生出来る保証はありませんので見れる範囲内でのご視聴をお願い致します。最初から起動しない場合は返品対応させていただきますので必ず評価前にご連絡下さい。返品時の送料は購入者様でご負担下さい。こちらでは動作確認済みなのでご理解下さいませ。★コメントなしでの即購入OKです。★お取置きバラ売り値下げ不可❌★同封希望やお急ぎの際は事前にコメント下さい。