刀剣乱舞絢爛図録一、二、三　3冊セット

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商品詳細
3冊合わせて定価8,500円2020年頃にAmazonで購入●カバー：あり・帯あり●ヤケ：なし●ヨレ：僅かにあり●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：開きグセなしこちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#刀剣乱舞
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