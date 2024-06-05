刀剣乱舞絢爛図録一、二、三　3冊セット

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3冊合わせて定価8,500円2020年頃にAmazonで購入●カバー：あり・帯あり●ヤケ：なし●ヨレ：僅かにあり●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：開きグセなしこちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#刀剣乱舞