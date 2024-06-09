激レア PS2 鋳薔薇 初回限定版　IBARA

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商品詳細
PS2鋳薔薇IBARACAVEケイブPlayStation22006年発売のPS2用ソフト「鋳薔薇」です。初回限定版なので『爆裂攻略集』が付いてます。湿気のせいか少し曲がっています。当時購入したものを長期保管しておりました。パッケージ、マニュアルともに目立つ傷や日焼け等の変色もございません。状態は写真をご確認下さい。動作確認は行なっておりません。ご理解の上ご購入くださいませ。いばら/ケイブ/シューティングPlayStation/STG/弾幕/プレミア
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