【新品・未使用】wii本体黒　スポーツリゾート同梱

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新品・未使用です。少し訳ありのため相場より安くしています。説明文を良くお読みになり、購入お願いします。・ソフトは未開封です。・wiiリモコンプラスの黒は使用したため 青×2になります。（どちらも未使用です）・電池は液漏れしていたため外します。・購入し開封した後、クローゼットに保管してました が箱に汚れ、本体に擦り傷があります。・三色端子は少し汚れあり。今ではメーカー生産終了しており希少なものだと思います。Amazon参考価格 29000円動作確認はしていませんので、万が一、初期不良があった場合はメーカーへ問い合わせ下さい。未使用ではありますが、開封済みで10年前くらいの商品を素人保管ですので、神経質な方は購入をお控え下さい。プチプチを巻いてダンボールに梱包し発送します。高額商品のためシリアルナンバーを控えています。#任天堂#NintendoWii本体クロ専用コントローラWiiリモコンプラス2本Wiiスポーツリゾート追加同梱ブランド：任天堂10/15