サガ2 秘宝伝説 GODDESS OF DESTINY 限定本体

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商品詳細
※値引き不可※「サガ2秘宝伝説GODDESSOFDESTINYSaga20thAnniversaryEdition」箱汚れ、傷みがあります。本体スレキズ、印刷物汚れが見られます。写真は載せていませんが、内箱と予備タッチペンは付属しております。※同梱のゲームソフトについて※ケースと説明書はありますが、ゲームソフトはありません。簡単なアルコール清掃はしておりますが、中古品になりますので多少の使用感やキズはご容赦ください。状態や付属品は写真でご確認をお願いいたします。動作確認済、初期化済となっております。発送はらくらくメルカリ便のみ使用。プチプチ梱包をして発送いたします。ニンテンドーDSi本体ゴッドネスオブデスティニー限定デザイン本体20周年アニバーサリーエディション
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サガ2 秘宝伝説 GODDESS OF DESTINY Saga 20th Anniversary Edition【メーカー生産終了】
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