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サガ2 秘宝伝説 GODDESS OF DESTINY 限定本体
商品番号 B30094391912
商品名

サガ2 秘宝伝説 GODDESS OF DESTINY 限定本体
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値引き不可※「サガ2秘宝伝説GODDESSOFDESTINYSaga20thAnniversaryEdition」箱汚れ、傷みがあります。本体スレキズ、印刷物汚れが見られます。写真は載せていませんが、内箱と予備タッチペンは付属しております。※同梱のゲームソフトについて※ケースと説明書はありますが、ゲームソフトはありません。簡単なアルコール清掃はしておりますが、中古品になりますので多少の使用感やキズはご容赦ください。状態や付属品は写真でご確認をお願いいたします。動作確認済、初期化済となっております。発送はらくらくメルカリ便のみ使用。プチプチ梱包をして発送いたします。ニンテンドーDSi本体ゴッドネスオブデスティニー限定デザイン本体20周年アニバーサリーエディション
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