謎の円盤UFO 設定資料集「UFO Technical Manual」

謎の円盤UFO設定資料集「GerryAnderson'sUFOTechnicalManual」NickForeman（ニック・フォアマン）画ChrisBentley（クリス・ベントレー）著2009年初版Reynolds\u0026Hearn【絶版】◆◆詳細◆◆「サンダーバード」等で知られるイギリスの特撮TV番組製作者ジェリー・アンダーソン製作総指揮、監督の「謎の円盤UFO（UFO）」専門書イギリスのSF特撮ドラマ「謎の円盤UFO」に登場する一連のメカを、CGを駆使した壮大なイラストと、多数のSHADO車両の平面図から、その驚くべき機械と兵器、そして地球防衛に果たした役割について検証する内容細部に至るまで綿密なリサーチとこだわりを持ったマルチアングルやカットアウト。スカイダイバー、未来的なガルウイングカー、SHADOのインターセプター、宇宙侵入者探知機、SHADOの月面基地などの施設は、かつてないほど刺激的でリアルに描かれています。ニック・フォアマンによるCGIイラスト（ジェリー・アンダーソンの公式本でこの手法が使われるのは初めて）には、デザイン、仕様、性能に関する詳細な注記が付きます。『ジェリー・アンダーソンUFO全集』に続き、本書もアンダーソン・ファン必携の一冊◆◆仕様◆◆洋書英語SF特撮設定資料作品集イラスト大型ハードカバー36×28cm48ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレが若干ございますカバー上部にヨレが少しページ端に薄ヤケが少し#本#ジェリーアンダーソン#模型#グッズ#謎の円盤UFO



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