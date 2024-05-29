【ドリームキャスト版初回限定スペースチャンネル5 part2（品）

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※即購入OKです♬ご家族や友人とのイベントにお楽しみ頂けると嬉しいです。ドリームキャストのスペースチャンネル5part2です。初回限定ネット販売のプレミア物です（個人的な主観です）※マイケルジャクソンがコラボ希望した話しはあまりにも有名です！※気になる方は気軽にコメントくださいませ。表題の中古ソフトです。画像の内容が全てです。【同封内容】※チャンネル5part2ソフト 状態 良好（ビニール袋有り）※銀河一ポーチ 未開封※目覚まし時計 未開封箱に汚れ有※スペースシルバーヘッドホン ⚠︎開封済（耳当ての黒い部分が経年劣化でボロボロしています）その為状態ランクはやや傷や汚れ有りです。⚠︎画像をご覧頂き、質問等ございましたら、コメント願います。※遅れても必ず返信致します。自宅保管をしておりましたが、中古品、年代物の為に箱等には多少の傷や汚れがございますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。※ソフトの動作は確認済みです！⚠︎すり替え防止の為、返品などには対応不可です。ドリームキャスト初回限定初期限定品プレミア年末年始のイベントに。クリスマスのイベントに。こちらのお品の希少価値が分かる方にお譲り切望。希少品手放したく無いお品出品惜しい出品迷ってます。（突然の削除をしたら、ごめんなさい）K2820605720829110100001127314150K0120K0208K0216K0308k0313k0319k0324k0327k0330k0408*K0504k0716n200h0820＊z