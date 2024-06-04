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ドールハウス　アンティーク家具
商品番号 O60383943178
商品名

ドールハウス　アンティーク家具
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドールハウスのアンティーク家具です。帰省の整理につき、期間限定での出品です。年季が入っていますが、状態はとても良く、扉が開いたり、引き出しを出せたりと細かい作りになっていて、幅広いシチュエーションで使用できることと思います。また、写真の８枚目にあるように、ベッドにつきましては、足が１つ破損しております。(３本の足で自立はします)写真の物が全てで、状態は良好と思いますが、素人判断であり、経年劣化等があります事をご理解下さる方に、お願いします。気になる点がありましたら、コメントにてご質問下さい。#ドールハウス#アンティーク
http://narcologia.ru/goods/smear743604.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless524359.html
http://narcologia.ru/goods/browse198091.html
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