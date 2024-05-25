②スーパーマリオ　クッパ城　任天堂　フィギュア

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商品詳細
スーパーマリオフィギュアコレクションFPS-002DXプレイセットクッパ城#三英貿易#『スーパーマリオ』シリーズ#スーパーマリオフィギュアコレクションFPS_002DXプレイセットクッパ城音や可動もの、動作確認済！少し遊んだのち、飾っていました。多少の使用感はあります。画像を確認ください。取り扱い説明書が折れています。解体したら壊れそうなので、箱の形は替わりますが、そのまま入れて発送いたします。中古ご理解いただけるかたに。
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